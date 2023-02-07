«Можно ехать домой»: Николая Дроздова выписали из больницы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российского телеведущего, ученого и путешественника Николая Дроздова, который был госпитализирован с переломами ребер, выписали из больницы. Об этом он рассказал во вторник, 7 февраля.

— Всю боль устранили. Все заросли трещины и переломы — можно ехать домой, — заявил он.

Дочь Дроздова Елена отметила, что вся семья будет помогать ему теперь в реабилитации, передает телеканал «360».

Николай Дроздов попал в больницу 29 января. Тогда специалисты диагностировали у него многочисленные переломы ребер. Его сосед, художник Константин Мирошник, отметил, что ученый получил травмы при падении.

Позже зоолог раскрыл подробности своей госпитализации. Он отметил, что лечат его очень хорошие и профессиональные врачи, а сама больница находится недалеко от его дома.

5 февраля Дунаев сообщил, что Дроздов идет на поправку. По его словам, состояние телеведущего характеризовалось как хорошее, однако точная дата выписки тогда была неизвестна.