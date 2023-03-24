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Приметы и советы

Московские спасатели помогли найденной во дворе жилого дома змее

Полина Пашкина
Общество
Московские спасатели помогли найденной во дворе жилого дома змее
Фото: pixabay.com
Москва, улица Кузнецкий Мост Карта всех событий

Московские спасатели забрали змею со двора жилого дома на улице Кузнецкий Мост. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Неожиданную находку у подъезда сделали жильцы дома. Они вызвали спасателей, а чтобы животное не сбежало, накрыли его картонной коробкой.

На помощь горожанам прибыла дежурная смена аварийно-спасательного отряда № 2 Пожарно-спасательного центра. Они переложили змею в специальный контейнер и забрали для передачи в Центр реабилитации диких животных.

Московские спасатели помогли найденной во дворе жилого дома змее Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

В результате происшествия никто не пострадал. По описанию пресмыкающееся относится к маисовым полозам. Эти змеи не ядовиты и не представляют опасности для людей. Предположительно, животное сбежало из квартиры одного из жильцов дома, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

«Вечерняя Москва» рассказала, как защититься от укуса змеи. Следует соблюдать ряд простых рекомендаций, в том числе не пытаться контактировать с пресмыкающимся и близко к нему подходить.

Врач-герпетолог Ян Ермолов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, что нужно сделать, если не удалось избежать укуса змеи.

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