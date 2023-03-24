Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичам пообещали дождливую погоду до конца следующей недели

Евгений Силаев

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Москвичам пообещали дождливую погоду до конца следующей недели
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Дожди в Москве будут идти до конца следующей недели. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Он отметил, что дожди будут сопровождаться краткосрочными прояснениями. В следующие выходные ожидается облачная погода, добавил специалист.

— В субботу дневная температура будет держаться на уровне плюс 11–13 градусов, а в воскресенье похолодает до плюс 6–8 градусов днем, — рассказал Синенков в беседе с ТАСС.

23 марта в Москве было зафиксировано плюс 12,1 градуса, что лишь на 2,5 градуса меньше температурного рекорда за всю историю метеонаблюдений. Такая погода свойственна началу апреля. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что температурный фон опережает показатели примерно на три–четыре недели.

В ближайшие дни в столице будет тепло. Однако не стоит полагать, что в надвигающиеся выходные москвичей ждет безоблачное небо. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Александр Синенков Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Трамп оказался неугоден для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Бережно храним истории героев: в Москве стартовал конкурс «Незабытые истории Победы»

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько

Чушь и фарисейство: почему никто на Западе никогда не ставил цели принести реальную демократию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Завтра будет новый день: почему у каждого человека счастье свое

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Все мнения
О проекте