Москвичам пообещали дождливую погоду до конца следующей недели

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Дожди в Москве будут идти до конца следующей недели. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Он отметил, что дожди будут сопровождаться краткосрочными прояснениями. В следующие выходные ожидается облачная погода, добавил специалист.

— В субботу дневная температура будет держаться на уровне плюс 11–13 градусов, а в воскресенье похолодает до плюс 6–8 градусов днем, — рассказал Синенков в беседе с ТАСС.

23 марта в Москве было зафиксировано плюс 12,1 градуса, что лишь на 2,5 градуса меньше температурного рекорда за всю историю метеонаблюдений. Такая погода свойственна началу апреля. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что температурный фон опережает показатели примерно на три–четыре недели.

В ближайшие дни в столице будет тепло. Однако не стоит полагать, что в надвигающиеся выходные москвичей ждет безоблачное небо. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.