Лекция об освобождении Смоленска состоялась в Музее Победы

Фото: пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы состоялась лекция «Вперед к Днепру!», посвященная освобождению Смоленска от немецко-фашистских захватчиков. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщили в пресс-службе учреждения.

Мероприятие прошло в рамках «Открытого лектория», ставшего подготовкой к «Диктанту Победы». Слушателям рассказали об освобождении Смоленска в 1943 году, а также о наступлении войск Юго-Западного и Южного фронтов.

— Летом 1943 года основные события проходили на Курской дуге, где немцы предприняли главные наступательные действия. Однако севернее и южнее Курской дуги тоже шли тяжелые бои. Немцы по всей линии фронта построили мощные оборонительные линии. Обычно у нас говорят о том, что только вот Красная армия построила три полосы на главном участке. На самом деле строили с обеих сторон. И вот если в центре советско-германского фронта немцы прорывались вперед, то на флангах теперь уже наши войска проводили операции с далекоидущими целями, — рассказал заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Андрей Горбунов.

Также в рамках «Открытого лектория» 17 марта прошла лекция о Курской битве. Слушатели лекции узнали о ходе сражения, силах сторон и других интересных фактах.

Кроме того, в стенах Музея Победы состоялась лекция о Битве за Кавказ, в ходе нее шла речь о гитлеровской операции по захвату Кавказа под названием «Эдельвейс». В процессе ее реализации нацистские подразделения планировали окружить советские войска с запада и востока. Несмотря на это, военные Северо-Кавказского и Закавказского фронтов отстояли регион.