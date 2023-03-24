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«Очень много тратит»: Лобода рассказала о своем избраннике

Полина Пашкина
Общество
«Очень много тратит»: Лобода рассказала о своем избраннике
Фото: YouTube / Осторожно: Собчак

Украинская поп-исполнительница Светлана Лобода в свежем интервью прессе высказалась о своем таинственном возлюбленном. Певица заявила, что «он уже не такой богатый».

Исполнительница продолжает скрывать имя своего избранника. По слухам, Лобода встречается с женатым миллиардером Артуром Гранцем. Артистка не комментирует сплетен, но делится с журналистами особенностями отношения к деньгам в паре.

— Сегодня он очень много тратит. У нас есть четкое разделение. Я сама зарабатываю на свою карьеру, но могу попросить у него на семью, на себя, на подарок. Я жуткая транжира, — цитирует Лободу StarHit.

Певица щепетильно относится к личной жизни и не афиширует своих возлюбленных. До сих пор неизвестно, от кого Лобода родила младшую дочь. Ходили слухи, что Тильда появилась на свет от лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал появление Лободы в жюри шоу «Голос. Дети». Он убежден, что засилье украинских артистов на отечественном телевидении — это травля и диверсия против России.

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