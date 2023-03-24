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Bloomberg: ЮАР не пойдет на исполнение ордера МУС на «арест» Путина

Евгений Жуков
В мире
Bloomberg: ЮАР не пойдет на исполнение ордера МУС на «арест» Путина
Фото: администрация президента РФ

Правительство Южно-Африканской Республики (ЮАР) не пойдет на исполнение ордера Международного уголовного суда (МУС), предписывающего «арест» президента РФ Владимира Путина, который может посетить страну во время саммита БРИКС этим летом в Йоханнесбурге. Об этом со ссылкой на источники в МИД африканской страны сообщило агентство Bloomberg.

В материале говорится, что правительство ЮАР вряд ли арестует главу какого-либо государства, находящегося с визитом в республике. Кроме того, действующее руководство страны «рассматривает все варианты, чтобы избежать исполнения ордера».

Руководству ЮАР уже приходилось сталкиваться с подобной проблемой. Речь идет о приезде в страну президента Судана Омара аль-Башира для участия в саммите Африканского союза в 2015 году. Тогда власти ЮАР не стали выполнять ордер МУС на арест суданского лидера, передает агентство.

МУС 17 марта выдал ордеры на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В документе говорится, что они якобы могут быть причастны к «военным преступлениям».

Пресс-секретарь лидера ЮАР Винсент Магвенья отметил, что республика понимает свои юридические обязательства при посещении саммита Владимиром Путиным.

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