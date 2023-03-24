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Конспиративную квартиру украинских диверсантов раскрыли в Энергодаре

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Конспиративную квартиру украинских диверсантов раскрыли в Энергодаре
Фото: sevbutovo.mos.ru

Российские спецслужбы обнаружили в Энергодаре Запорожской области конспиративную квартиру готовивших теракт украинских диверсантов. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщило РИА Новости со ссылкой на источники в спецслужбах.

— В результате оперативных мероприятий в рамках антидиверсионной работы оперативниками была выявлена конспиративная квартира в городе Энергодар, которая использовалась украинскими диверсантами. При обыске в квартире были обнаружены до 150 граммов взрывчатки, 40 снайперских патронов и оборудование для сборки самодельных взрывных устройств — сотовые телефоны, детонаторы, коммутаторы и другие средства, — рассказал собеседник агентства.

В ходе обысков также обнаружили тайники, в которых хранились готовые взрывные устройства. Они были настроены на подрыв с помощью мобильных телефонов, передает РИА Новости.

3 марта сообщалось, что ВСУ обстреливают Энергодар. В районе промзоны рядом с Запорожской АЭС было слышно не менее семи взрывов. Об этом сообщил член главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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