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Украинские войска обстреливают Энергодар в районе Запорожской АЭС

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Украинские войска обстреливают Энергодар в районе Запорожской АЭС
Фото: gur.gov.ua

Украинские войска обстреливают Энергодар. В районе промзоны рядом с Запорожской АЭС было слышно не менее семи взрывов. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— В городе энергетиков, в котором расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, слышны взрывы. Звуки прилетов (не менее семи) наиболее громко были слышны горожанам в районе промзоны, расположенной недалеко от ЗАЭС, — передает его слова ТАСС.

2 марта Рогов сообщил, что ракета украинской ПВО упала на многоэтажный дом в Запорожье. По его словам, спасатели достали из-под завалов тела трех погибших, еще три человека были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Спасти удалось 11 человек, среди которых оказалась беременная женщина, также 17 человек эвакуировали. Ракета обрушила в многоэтажном доме три этажа, повредив десять квартир.

Кроме того, он рассказал, что диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпринимают попытки проникнуть в Запорожскую область под видом российских военнослужащих.

Также политик заявил, что российская армия на пологовском участке линии боевого соприкосновения в Запорожье продвинулась в сторону города Гуляйполе.

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