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Al-Mayadeen: Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Евгений Жуков
В мире
Al-Mayadeen: Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу
Фото: Unsplash

Военная база Соединенных Штатов, расположенная на северо-востоке Сирии, подверглась ракетному обстрелу. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил ливанский телеканал Al-Mayadeen.

Американская база, расположенная на нефтяном расположении «Омар» на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор, была обстреляна несколькими снарядами. При этом никаких сведений о том, кто конкретно нанес совершил обстрел по базе США, не уточняется. Данных о жертвах или пострадавших также не приводится, передает РИА Новости.

Ранее Пентагон сообщил, что Вооруженные силы США нанесли авиаудары по формированиям в Сирии, которые связаны с Корпусом стражей исламской революции.

По словам представителей американского оборонного ведомства, это было сделано в ответ на атаку иранского беспилотника на базу коалиции, в результате которой погиб военнослужащий США, а еще шесть бойцов были ранены.

В начале марта стендап-комик и журналист Джимми Дор заявил, что США лицемерно выступают против действий РФ на Украине, забывая о том, что Америка сама вторглась в Сирию.

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