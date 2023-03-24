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Прокуратура организовала проверку по факту затопления корабля в Кожуховском затоне

Полина Пашкина
Происшествия
Прокуратура организовала проверку по факту затопления корабля в Кожуховском затоне
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Кожуховский затон Карта всех событий

По факту затопления теплохода «Агитатор» в Кожуховском затоне начата проверка. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Об опасном сильном крене судна на левый бок стало известно накануне. От полного ухода под воду его спасло лишь неглубокое дно в месте аварии.

— Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку для выяснения обстоятельств произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры, — передает Telegram-канал «Московская межрегиональная транспортная прокуратура».

В настоящее время ситуация находится под контролем. Судно стабилизировали. Угрозу безопасности плавания теплоход не создает.

Судно «Агитатор» построили в 1963 году. Его можно было арендовать для водных прогулок. В 2004 году теплоход прошел полную реконструкцию.

В 2022 году в Москве к службе приступил водный патруль Центра организации дорожного движения. Экипаж следит за обстановкой на воде и на 44 причалах в пределах Москвы, а также взаимодействуют с правоохранительными органами и Ространснадзором.

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