Вучич заявил о невозможности забыть агрессию НАТО

Фото: МИД РФ

Сербия сможет забыть об агрессии НАТО 1999 года, только когда исчезнут все сербы. Об этом в пятницу, 24 марта, заявил президент страны Александр Вучич.

— Наше обязательство — попытаться простить. А забыть мы сможем только тогда, когда нас не станет, — приводит слова Вучича ТАСС.

В Сербии проходят траурные мероприятия, посвященные 24-й годовщине агрессии НАТО против Югославии. В 1999 году в Сомборе упала первая бомба, от которой погиб первый сербский гражданин.

Агрессия продолжалась 78 дней. Ее главной причиной руководство НАТО назвало «предотвращение геноцида албанского населения в Косове».

Заявление Вучича стало ответом на слова посла Соединенных Штатов Америки Кристофера Хилла, который выразил надежду, что «сербы забудут свою обиду».

В конце февраля президент Сербии обратился к нации. Он сообщил, что главы нескольких западных стран признались ему в участии в конфликте на Украине, даже если открыто отрицают это. Вучич заявил, что лидеры не могут официально об этом сказать, но они являются частью «войны в Европе».