Западные политики признались Вучичу в участии в конфликте на Украине

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Главы нескольких западных стран признались президенту Сербии Александру Вучичу, что вовлечены в конфликт на Украине, но не могут официально об этом сказать. Об этом сербский лидер рассказал во время обращения к нации в эфире канала РТС.

— Западные лидеры мне сказали: «У нас война в Европе, мы часть этого, даже если открыто говорим, что нет», — сообщил он, передает ТАСС.

Сербия намерена руководствоваться собственными национальными интересами в вопросе возможного введения санкций против Российской Федерации. Об этом 21 февраля сообщил Александр Вучич в эфире одного из местных телеканалов. Отвечая на вопрос о возможном введении антироссийских ограничений уже в апреле, он заметил, что санкции против РФ балканской страной могут быть введены раньше или могут не быть введены вообще.

В начале января Вучич заявил, что правительство Сербии присоединится к санкциям против России только при том условии, если под угрозой окажутся национальные интересы страны. Он неоднократно повторял, что политика военного нейтралитета Белграда — «это наша политика».