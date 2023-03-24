Спрос на кладовки увеличился в Москве почти на четверть

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За год спрос на кладовки в столичных новостройках увеличился на 23 процента. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщили аналитики группы «Аквилон».

Отмечается, что кладовку приобретает каждый шестой житель столицы. Самыми распространенными являются помещения площадью до четырех квадратных метров.

— В современных условиях при достаточно высокой цене квадратного метра людям необходимы рациональные эргономичные планировки — без лишних метров и «мертвых» углов. Поэтому внутри квартир, особенно небольшой площади, в основном проектируют места для встроенных шкафов, предназначенных для хранения вещей повседневного использования, — рассказала директор компании Наталия Коротаевская.

В новостройках кладовки располагаются на первом этаже или на подземных парковках. Из-за этого они оказываются дешевле дополнительных квадратных метров квартиры, передают «Известия».

1 марта руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков сообщил о том, что на торги выставлены 22 помещения небольшого метража. В них могут принять участие предприниматели и инвесторы.

Накануне Щербаков рассказал, что на городские торги выставлено 38 кладовок в зоне подземного паркинга жилого дома в районе Кунцево. По его словам, доступ к кладовкам возможен через места общего пользования.