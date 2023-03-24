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В квартире на Беломорской улице обнаружили два тела

Ирэна Колесова
Происшествия
В квартире на Беломорской улице обнаружили два тела
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Москве в квартире на Беломорской улице обнаружили два тела. Об этом в пятницу, 24 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах, знакомый с ситуацией.

Известно, что квартира расположена по адресу Беломорская улица, 5 корпус 1. Пол и возраст погибших не уточняется.

В квартире жилого дома в подмосковных Химках обнаружили тело 28-летней стюардессы. Ее нашла знакомая погибшей, когда зашла в ванную. Девушка сразу же позвонила в полицию. Рассматриваются разные версии произошедшего.

В Санкт-Петербурге пожилая женщина убила мужа сковородкой. Между ней и ее супругом случилась ссора, соседи услышали крики и решили вызвать полицию. Но было уже поздно: по приезде правоохранители нашли тело пожилого мужчины. Женщина рассказала, что супруг избивал ее и часто над ней издевался. В какой-то момент она потеряла контроль, схватила сковородку и ударила мужа по голове.

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