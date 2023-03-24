Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Москве в квартире на Беломорской улице обнаружили два тела. Об этом в пятницу, 24 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах, знакомый с ситуацией.

Известно, что квартира расположена по адресу Беломорская улица, 5 корпус 1. Пол и возраст погибших не уточняется.

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