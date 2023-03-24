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Боец Кевин Джонсон поделился мечтой найти себе русскую жену

Ирэна Колесова
Общество
Боец Кевин Джонсон поделился мечтой найти себе русскую жену
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Американский боец Кевин Джонсон, который прибыл в Россию на поединок с Вячеславом Дациком, рассказал о намерении найти себе русскую жену. Он поделился своей мечтой в пятницу, 24 марта, и добавил, что думает об этом уже долгое время.

— Это совсем не первый раз мой в России. Я тут бывал уже несколько раз. В предыдущий раз я приезжал сюда и останавливался у моего друга. Мы искали мне женщину, искали мне жену русскую! Хочу найти себе русскую жену, — заявил Джонсон в беседе с РЕН ТВ.

Кевин Джонсон часто отмечает, что питает особенную любовь именно к русским женщинам. В каждый свой приезд в Россию он не теряет надежду найти себе невесту-россиянку.

Джонсон — американский боксер-профессионал, который выступает в тяжелой весовой категории. Он сразится с Вячеславом Дациком — российским боксером, бойцом смешанного стиля, кикбоксером и тайбоксером. Поединок состоится 31 марта в Москве в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Осенью в Москве прошел вечер профессионального бокса лиги Hardcore Boxing. В главном поединке встретились тяжеловесы, бойцы ММА Вячеслав Дацик и Александр Емельяненко. Бой продлился недолго, с первых его секунд Дацик пошел в наступление и нанес несколько точных ударов. Один из них стал решающим: оппонент рухнул на настил ринга и рефери констатировал победу нокаутом.

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