Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Советник Пушилина: Есть все условия для оперативного окружения Авдеевки

Ирэна Колесова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Советник Пушилина: Есть все условия для оперативного окружения Авдеевки
Фото: Минобороны РФ

На сегодняшний день созданы все условия для того, чтобы взять Авдеевку в оперативное окружение, сообщил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Он отметил в субботу, 25 марта, что будут перерезаны все каналы снабжения украинской группировки.

— Сейчас все предпосылки к тому, что город окажется в оперативном окружении, уже есть, потому что здесь мы ведем такую же работу, примерно точно так же, (как) по опыту Соледара и Артемовска, по перерезанию транспортных артерий, через которые противник может снабжать свою группировку в городе, — сказал Гагин в беседе с РИА Новости.

Ян Гагин добавил, что сейчас украинская группировка войск может попасть в окружение, которое будет схожим с тем, что происходит в Артемовске или Соледаре.

Гагин рассказал, что мобилизация на Украине начинает приобретать чудовищные формы. По его словам, в стране открывают изоляторы, в которых будущих украинских военных содержат просто в немыслимых условиях. Один из таких изоляторов временного содержания открыт в Одессе. Самих же будущих бойцов при помощи полиции хватают прямо на улице, на работе, дома.

Спецоперации Денис Пушилин ДНР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Трамп оказался неугоден для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Бережно храним истории героев: в Москве стартовал конкурс «Незабытые истории Победы»

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько

Чушь и фарисейство: почему никто на Западе никогда не ставил цели принести реальную демократию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Завтра будет новый день: почему у каждого человека счастье свое

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Все мнения
О проекте