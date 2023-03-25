Советник Пушилина: Есть все условия для оперативного окружения Авдеевки

Фото: Минобороны РФ

На сегодняшний день созданы все условия для того, чтобы взять Авдеевку в оперативное окружение, сообщил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Он отметил в субботу, 25 марта, что будут перерезаны все каналы снабжения украинской группировки.

— Сейчас все предпосылки к тому, что город окажется в оперативном окружении, уже есть, потому что здесь мы ведем такую же работу, примерно точно так же, (как) по опыту Соледара и Артемовска, по перерезанию транспортных артерий, через которые противник может снабжать свою группировку в городе, — сказал Гагин в беседе с РИА Новости.

Ян Гагин добавил, что сейчас украинская группировка войск может попасть в окружение, которое будет схожим с тем, что происходит в Артемовске или Соледаре.

Гагин рассказал, что мобилизация на Украине начинает приобретать чудовищные формы. По его словам, в стране открывают изоляторы, в которых будущих украинских военных содержат просто в немыслимых условиях. Один из таких изоляторов временного содержания открыт в Одессе. Самих же будущих бойцов при помощи полиции хватают прямо на улице, на работе, дома.