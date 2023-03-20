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Приметы и советы

В ВСУ заявили, что Авдеевка может стать вторым Артемовском

Полина Пашкина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ВСУ заявили, что Авдеевка может стать вторым Артемовском
Фото: president.gov.ua

Вооруженные силы Украины могут оказаться в Авдеевке в такой же сложной ситуации, как и в Артемовске. Об этом в понедельник, 20 марта, заявил руководитель пресс-центра сил обороны Таврического направления ВСУ Алексей Дмитрашковский.

По мнению военного, российские войска собираются в ближайшее время окружить город.

— Авдеевка в ближайшее время может стать вторым Бахмутом (украинское название Артемовска — прим. «ВМ»), — приводит слова Дмитрашковского издание «Страна.ua».

Авдеевка является одним из основных укрепрайонов на территории Донецкой народной республики. На данный момент город остается под контролем Киева. Оттуда ВСУ проводят обстрел домов Донецка.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что Авдеевка в ближайшее время может начать проваливаться в окружение. По его словам, российская армия уже начала входить в населенные пункты, которые расположены неподалеку.

В феврале штурмовые самолеты РФ нанесли удар по позициям ВСУ в Авдеевке. ВКС России регулярно обрабатывают этот участок фронта, так как он мешает продвижению штурмовых отрядов.

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