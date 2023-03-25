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«Мои дети наконец-то выучили гимн»: певица Зара приветствует патриотическое воспитание в школах

Ирэна Колесова
Общество
«Мои дети наконец-то выучили гимн»: певица Зара приветствует патриотическое воспитание в школах
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Певица Зара поделилась, что ей нравится тенденция современного детского образования больше времени уделять патриотическому воспитанию школьников. Артистка рассказала, что ее дети наконец-то выучили гимн России и больше узнали об истории своей Родины.

«У меня дети учатся, наконец-то у них есть такой урок, который называется „Разговор о самом главном“, где они изучают историю страны, где они наконец-то выучили слова нашего гимна. Это направление, которое поддерживается всеми министерствами, мне кажется, очень правильное», — сказала артистка.

Своим мнением Зара поделилась во время церемонии вручения премии Минобороны России в области культуры и искусства. Зара уже становилась лауреатом данной премии, а в этом году ее пригласили на мероприятие в качестве почетного гостя. Певица отметила, что такая премия поддерживает творчество в России, она рассказала об этом в интервью для 5-tv.ru.

«Разговоры о важном», которые теперь проходят во всех российских школах для детей, теперь будут проводиться и для родителей. Такое решение приняли в Минпросвещения РФ. «Вечерняя Москва» узнала у уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан Ирины Волынец, о чем будут эти беседы и в каком формате они будут проходить.

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