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Вильфанд спрогнозировал возвращение заморозков в Москву

Ирэна Колесова

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Погода в Москве
Город
Вильфанд спрогнозировал возвращение заморозков в Москву
Фото: shutterstock

На следующей неделе в Москву вернется похолодание, ожидаются ночные заморозки. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Похолодание начнется в среду, а 30-31 марта температура уже будет близка к климатической норме. Ночью ожидается 0 - минус 5 градусов, а днем — плюс 1-5 градусов. То есть похолодание будет заметным — на 8-10 градусов, — поделился метеоролог.

Вильфанд добавил, что до среды в столице будет достаточно тепло. Сохранится апрельская погода, которая не характерна для конца марта в Москве. В ближайшие дни воздух продолжит прогреваться до 12-13 градусов тепла. Такие показатели примерно на 8 градусов выше климатической нормы, передает ТАСС.

Дожди в Москве будут идти до конца следующей недели. Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, прояснения в ближайшее время будут только краткосрочными. Первое похолодание жители столицы ощутят уже в воскресенье, когда температура понизится до 8 градусов выше нуля в дневное время.

Роман Вильфанд Москва весна Погода
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