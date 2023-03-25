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Медиум рассказала, как правильно поминать усопших, если их могилы далеко

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Медиум рассказала, как правильно поминать усопших, если их могилы далеко
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

После смерти человека его родные посещают могилу, чтобы прибраться там и помянуть усопшего. Но если вы по каким-то причинам не можете приехать на могилу близкого человека, то есть несколько других способов почтить его память, рассказала «Вечерней Москве» медиум Людмила Черная.

— Если этот человек ушел из жизни недавно, в таком случае нужно в любой из ближайших церквей заказать сорокоуст за упокой. И тогда в течение 40 дней священнослужители будут молиться за упокой души усопшего, — объяснила медиум.

На год смерти усопшего нужно попросить тех родных, у которых есть такая возможность, посетить кладбище, чтобы они смогли прибраться на могиле, положить живые цветы и зажечь свечу.

Тем, кто не может приехать на кладбище, следует сходить в церковь и принести еду для поминального стола.

— Желательно посетить церковь ранним утром. А продукты для поминального стола нужно приносить в закрытых упаковках. Например, если это конфеты, то они должны быть все завернуты, — предупредила Черная.

Подойдут сладости, сахар, пряники, бублики, фрукты. А вот мясные продукты лучше не приносить, добавила эксперт.

Дома можно накрыть стол, приготовить блюда, которые любил покойный, и угостить ими родных и близких, заключила собеседница «ВМ».

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