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«Коммерсант»: Украина хочет повысить тариф на транзит российской нефти

Ирэна Колесова
В мире
«Коммерсант»: Украина хочет повысить тариф на транзит российской нефти
Фото: shutterstock

Украина в очередной раз собирается повысить стоимость транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Восточную Европу, передает «Коммерсант» со ссылкой на агентство Argus и собственные источники. Издание отмечает, что повышение цен может произойти с 1 апреля.

— Украинский трубопроводный оператор «Укртранснафта» намерен с 1 апреля увеличить тариф на транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» по территории Украины речь идет о повышении ставки вдвое, до €27,2 за тонну, — пишет издание.

По информации издания, такой шаг киевские власти оправдывают затратами, которые нужны Украине для восстановления инфраструктуры. Однако на деле все обстоит не так: по данным газеты, Киев стремится подтолкнуть восточноевропейские страны отказаться от закупок нефти из России, и в первую очередь речь идет о Венгрии.

Если тариф в апреле действительно вырастет, то рост ставки станет уже вторым с начала 2023 года. В «Транснефти» при этом заявили, что в курсе подобных планов Киева, но о возможных сроках и цифрах пока ничего не известно.

Нефтепровод «Дружба» начинается в Самарской области. Он разделяется на две ветки, одна из которых идет через Белоруссию в Польшу и Германию, вторая — через Украину в Чехию, Словакию и Венгрию.

Финансовый аналитик Михаил Беляев уверен, что Украине не удастся поставить Россию в безвыходное положение повышением цен на транзит нефти. Москва найдет других покупателей, а если последствия коснутся Европы, то европейское руководство начнет искать способы повлиять на Киев. Эксперт проанализировал возможные последствия действий украинский властей в беседе с «Вечерней Москвой».

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