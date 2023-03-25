Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Экс-ведущий «Поедем, поедим!» Джон Уоррен поразил зрителей на «Голосе»

Ирэна Колесова
Общество
Экс-ведущий «Поедем, поедим!» Джон Уоррен поразил зрителей на «Голосе»
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

54-летний Джон Уоррен, бывший ведущий программы «Поедем, поедим!», знаком очень многим россиянам. Однако неожиданно он оказался не только интересным автором передачи, но и музыкантом и исполнителем. Уоррен неожиданно для всех пришел на шоу «Голос» и попробовал пройти слепые прослушивания.

Британец исполнил мировой хит — композицию Bee Gees How deep is your love. Однако строгие наставники на него не отреагировали, никто не повернулся. После они сказали, что исполнение было хорошим, но ведущему чего-то не хватило.

Джон при этом совершенно не показал, что расстроился, выслушал все замечания спокойно и отметил, что для него было счастьем попасть на это шоу.

Джону Уоррену сейчас 54 года. Он долгое время жил в Великобритании, а затем переехал в СССР. Сначала думал, что проживет в Союзе недолго, но в итоге остался, и его жизнь уже много лет неразрывно связана с Россией.

Уоррен прославился на всю страну, когда стал ведущим программы «Поедем, поедим!». Он признался: так привык к русскому языку, что даже начал на нем думать, пишет «СтарХит».

Джон Уоррен много путешествовал по миру, четыре года провел в Америке и продолжает активно путешествовать. Ведущий и музыкант рассказал «Вечерней Москве», чем именно ему так сильно приглянулась Россия и что он чувствует к нашей стране.

Знаменитости Ведущие Музыканты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Трамп оказался неугоден для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Бережно храним истории героев: в Москве стартовал конкурс «Незабытые истории Победы»

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько

Чушь и фарисейство: почему никто на Западе никогда не ставил цели принести реальную демократию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Завтра будет новый день: почему у каждого человека счастье свое

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Все мнения
О проекте