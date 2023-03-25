Москвичам пообещали теплую, но дождливую субботу

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве в субботу, 25 марта, сохранится дождливая облачная погода с редкими прояснениями, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем воздух прогреется до 11-13 градусов тепла, но уже к ночи наступит похолодание: столбики термометров опустятся до отметки в плюс 3 градуса. В Московской области днем ожидается до 14 градусов выше нуля, к вечеру похолодает до плюс 1 градуса.

Ветер будет юго-западным, его скорость не превысит 11 метров в секунду. Давление останется пониженным, оно составит 737 миллиметров ртутного столба. Весь день в Москве и Подмосковье будет моросить небольшой дождь, говорится на сайте.

Начало апреля в Москве может сопровождаться возвращением минусовых температур. Из-за этого на дорогах не исключено появление гололедицы. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.