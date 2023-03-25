Диетолог Соломатина назвала продукты, которые нельзя есть при гастрите

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Людям с гастритом не рекомендуется употреблять острые, соленые, кислые, жирные и жареные продукты. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

— Нельзя есть то, что раздражает желудок. Это все острое, кислое, чрезмерно соленое. Это всевозможные маринады, где есть уксус. Это кислые фрукты, например, лимон, — заявила она.

Также стоит отказаться от жареных блюд, поскольку они образуют корочку, которая будет царапать желудок. Жирные блюда долго перевариваются, что в свою очередь усложняет работу желудочно-кишечного тракта.

Эксперт порекомендовала употреблять продукты, которые будут обволакивать слизистую: различные кисели и пюре, мясо на пару, сообщает «Москва 24».

Врач — диетолог-эндокринолог, терапевт клиники экспертной медицины «Медгород» Наталья Лазуренко в беседе с «Вечерней Москвой» заявила, что запивать пищу холодной водой категорически запрещено. Это нарушает температуру внутри желудочно-кишечного тракта. По ее словам, во время пищеварительного процесса температура внутри ЖКТ становится выше, чем это бывает в обычном состоянии.