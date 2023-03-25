Сергей Собянин поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 25 марта, поздравил работников культуры с профессиональным праздником.

— Спасибо вам, дорогие друзья, за талант, энтузиазм, креативность. За огромный вклад в развитие культуры. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов, — заявил глава города.

Мэр напомнил, что в городе действует свыше 10 тысяч театров, музеев, библиотек, парков, кинотеатров и концертных залов. Горожане могут посетить премьеры, редкие выставки, литературные вечера, концерты, яркие фестивали и культурные акции, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Также москвичей пригласили на тематические мероприятия в рамках Дня работника культуры. Например, Сад имени Баумана в честь праздника позвал москвичей на выставку работ современных художников и фотохудожников. Она состоится 25 марта с 12:00 до 13:00 в крытой беседке сада.

Кроме того, во Всемирный день театра Музей Победы организует онлайн-программу, в рамках которой 27 марта все желающие смогут ознакомиться с уникальными экспонатами. На онлайн-экскурсии по выставке «Театр в годы войны» зрители увидят фотографии военного времени, специальный реквизит и личные вещи актеров.