Мужчина избил заступившегося за мать пасынка-шестиклассника в Москве

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Подросток в Москве заступился за мать, которую избивал отчим, и оказался в больнице. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его данным, инцидент произошел 24 марта.

— Отчим избивал маму мальчика, и тот решил заступиться. В ответ мужчина ударил шестиклассника по голове железным чайником, — сказал он.

Ребенка госпитализировали в клинику. Полицейские проводят проверку, сообщает телеканал.

В феврале в Санкт-Петербурге на территории батутного центра женщина избила 12-летнего мальчика. Группа шестиклассников в процессе отдыха повздорила с мальчиком шести лет. На защиту ребенка прибежала его мать и набросилась с кулаками на одного из школьников.

В том же месяце в Подмосковье полиция задержала мужчину, которого подозревают в избиении подростка. Так, женщина написала заявление в полицию о том, что ее сына 2008 года рождения избил неизвестный. Ребенку пришлось обратиться за медицинской помощью.