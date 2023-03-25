Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сергей Собянин рассказал о восстановлении московской культуры после пандемии

Араз Салехов
Город
Сергей Собянин рассказал о восстановлении московской культуры после пандемии
Фото: Вечерняя Москва

Культурная сфера в столице постепенно восстанавливается после коронавирусной пандемии. Об этом в субботу, 25 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В течение двух лет московские театры, музеи и концертные залы были либо закрыты, либо в них пускали только в масках и по QR-кодам. За это время наша культура не просто выжила, сейчас мы наблюдаем кратный рост ее популярности, — сказал он.

Например, в 2022 году городские музеи посетили 16,7 миллиона человек, в московских парках прошло 14,8 тысячи фестивалей и мероприятий. Помимо этого, столичные театры порадовали своих зрителей 277 премьерами, написал Собянин в своем блоге.

Также мэр поздравил работников культуры с профессиональным праздником. Он напомнил, что в городе действует свыше 10 тысяч театров, музеев, библиотек, парков, кинотеатров и концертных залов. Горожане могут посетить премьеры, редкие выставки, литературные вечера, концерты, яркие фестивали и культурные акции.

Москвичей пригласили на тематические мероприятия в рамках Дня работника культуры. Например, Сад имени Баумана в честь праздника позвал москвичей 25 марта на выставку работ современных художников и фотохудожников.

Статистика Мероприятия Культура Москва Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Путин достойно ответил на «привет» из Гааги

Альбир Крганов
Альбир Крганов

Наступает время полного очищения: благословенный месяц Рамадан начался с заходом солнца 22 марта

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фантастические твари: «поуехавшие звезды» за границей никому не нужны

Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Трамп оказался неугоден для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Бережно храним истории героев: в Москве стартовал конкурс «Незабытые истории Победы»

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько

Чушь и фарисейство: почему никто на Западе никогда не ставил цели принести реальную демократию

Все мнения
О проекте