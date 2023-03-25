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Подземный переход построят на городском вокзале Тимирязевская МЦД-1

Араз Салехов
Город
Подземный переход построят на городском вокзале Тимирязевская МЦД-1
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Тимирязевская Карта всех событий

Подземный переход свяжет городской железнодорожный вокзал Тимирязевская первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) и одноименную станцию Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Об этом в субботу, 25 марта, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Станция Тимирязевская МЦД-1 станет одним из 14 городских вокзалов, которые мы откроем в этом году на действующих и будущих Московских центральных диаметрах, — сказал он.

По его словам, свыше 150 тысяч жителей Бутырского и Тимирязевского районов столицы получат новый современный транспортный хаб, удобные маршруты и очень комфортную пересадку на метро без выхода на улицу, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В столичном районе Беговой начнется строительство пешеходного перехода через пути МЦД-1. В ходе работ специалисты реконструируют пешеходную зону со стороны Бумажного проезда, устроят пешеходные дорожки и площадки, а также восстановят тротуар на улице Бутырский Вал.

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