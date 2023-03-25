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Лицо российского актера в украинском сериале заменили на украинца

Араз Салехов
В мире
Лицо российского актера в украинском сериале заменили на украинца
Фото: pexels.com / JESHOOTS.com

Украинский телеканал «СТБ» в своем новом сериале поменял лицо российского актера на лицо украинца. Об этом сообщил «24 канал».

— В сериале «Последнее письмо любимого» снялся россиянин Прохор Дубравин. Однако в новом ролике к премьере шоу украинцы заметили, что лица российского актера в кадре нет. Его лицо заменили украинцем Дмитрием Саранковым, — цитирует сообщение РИА Новости.

Трейлер к сериалу опубликован на YouTube-канале «СТБ», но заблокирован к просмотру в России.

В середине февраля канал ТВ-3 вырезал сцену с певицей Верой Брежневой из сериала «Мажор». Телеведущая Ксения Собчак отметила, что без удаленной сцены сюжет серии теряет смысл. Согласно опубликованному ею видео, телеканал вырезал из серии 40-секундный эпизод с артисткой.

Недавно во Львове мужчина набросился на двух девушек из Днепропетровска из-за русской речи. Мужчина на украинском языке спросил у одной из соотечественниц, откуда она приехала. Женщина по-русски сказала, что она «из Днепра», после чего львовянин посоветовал ей выучить «государственный язык» и попытался ударить ее сумкой.

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