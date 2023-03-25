Столичные службы усилили контроль за тоннелями и набережными перед началом паводка

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Столичные службы усилили контроль за тоннелями, причалами и набережными перед пропуском паводка. Об этом в субботу, 25 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Проводим проверку состояния насосов в транспортных тоннелях и подземных пешеходных переходах, приводим в порядок после зимы смотровые и сточные колодцы водосточной сети, ведем очистку зумпфов от ила, грязи и песка, — сказал заммэра.

В местах возможных подтоплений дежурят специальные бригады на круглосуточной основе, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

22 марта Бирюков рассказал о том, что водохранилища, обеспечивающие водой столицу и ряд соседних городов Подмосковья, полностью готовы к началу паводка. В этом году объем талых вод может достичь 350 миллионов кубометров.

Накануне на 27-м километре МКАД в столичном районе Бирюлево велись работы по устранению последствий выхода ручья из берегов. Вода появилась под Прудищенским путепроводом. Причиной подтопления стали таяние снега, дождь и весенний паводок.