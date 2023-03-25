«Это же издевательство»: Медведев назвал необходимым корректировку правил выдачи Fan ID

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В России необходимо корректировать правила выдачи Fan ID. Об этом в субботу, 25 марта, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы СМИ.

Политик уточнил, что во время Чемпионата мира по футболу 2018 года такая система объяснялась глобальной безопасностью, однако на текущий момент это приобретает «совершенно абсурдные формы». Также Медведев рассказал историю о том, как на футбольный матч, предположительно, не пустили семью с семимесячным ребенком без Fan ID.

— Ну слушайте, это же издевательство. Нужно как минимум корректировать правила тогда, — заявил Медведев.

В середине марта первый зампредседателя комитета Государственной думы по информполитике Александр Ющенко заявил, что КПРФ соберет круглый стол с привлечением сообщества болельщиков и клубов для формирования проекта поправок в закон о карте болельщика. По его словам, по результатам этой встречи будет сформирован новый законопроект, либо же будут внесены тематические поправки.

C 3 марта посетить матчи Российской премьер-лиги можно только при наличии Fan ID. Зачем нужен этот документ, как его оформить, — ответы на эти и другие вопросы в материале «Вечерней Москвы».