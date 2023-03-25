Новое медоборудование появится в городской поликлинике № 214 на улице Генерала Белова

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Москва, улица Генерала Белова, 19к2 Карта всех событий

В филиале № 2 городской поликлиники № 214 появится новейшая медицинская техника. Об этом в субботу, 25 марта, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

— На сегодняшний день в филиал № 2 городской поликлиники № 214 на улице Генерала Белова, в котором ведется капитальный ремонт, поставят новый цифровой маммограф, два рентген-аппарата, в том числе «U-дуга», аппараты для ультразвуковых исследований, — говорится в сообщении.

Оборудование закуплено по контрактам жизненного цикла, поэтому поставщик гарантирует его сервисное обслуживание на протяжении всего срока службы. Появление такой техники даст возможность расширить диагностические возможности поликлиники и повысить качество оказания медицинской помощи, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В минувший вторник, 21 марта, заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Денис Лебедев рассказал, что на западе столицы в этом году закончится ремонт 14 поликлиник, расположенных в Фили-Давыдкове, Филевском Парке, Очаково-Матвеевском и Крылатском, а также в Кунцеве, Внукове, Раменках, Дорогомилове, Ново-Переделкине и Тропарево-Никулине.