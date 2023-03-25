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Курсы по 3D-моделированию и моушен-дизайну открылись в Москве

Араз Салехов
Город
Курсы по 3D-моделированию и моушен-дизайну открылись в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Программы переподготовки в сфере IT открылись в учебном центре «Профессионал» столичной службы занятости. Об этом в субботу, 25 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

— Для жителей столицы открыты новые востребованные направления подготовки. Во время обучения или после окончания занятий каждый слушатель может обратиться к профессиональному карьерному консультанту, — сказал директор учебного центра «Профессионал» Елена Крутицкая.

В первую очередь будут разобраны программы «3D-моделирование в Blender» и «Motion-дизайн: After effects». Выпускники смогут работать в кино, рекламе, маркетинге, на телевидении, в разработке компьютерных игр и нейросетей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что встреча клуба соискателей с инвалидностью «Хочу работать» пройдет 29 марта на улице Щепкина. Телекоммуникационная компания предложит вакансии для специалистов по телемаркетингу, координаторов проектов, аналитиков, тестировщиков, маркетологов, менеджеров по продукту и старших юрисконсультов, а также специалистов по развитию бизнеса и UX-аналитиков.

17 марта мэр города Сергей Собянин рассказал, что в этом году уровень безработицы в столице снизился до 0,37 процента. По словам главы города, база вакансий службы занятости Москвы расширена до 400 тысяч предложений.

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