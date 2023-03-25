Медведев заявил, что российская армия должна стать больше

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В России необходимо увеличить численность вооруженных сил. Об этом в субботу, 25 марта, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

— Наша армия должна стать больше. И параметры ее численности объявлены — это не менее 1,5 миллиона человек, — цитирует политика РИА Новости.

В конце декабря 2022 года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в стране следует увеличить численность личного состава вооруженных сил до 1,5 миллиона человек, включая 695 тысяч контрактников.

В период с 2023-го по 2026 год Министерство обороны России проведет масштабные изменения в армии, в частности увеличив численность войск до 1,5 миллиона человек.

В Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста. Процесс перехода на новый стандарт призыва на срочную службу займет несколько лет и завершится в 2026 году. Главное об инициативе — в материале «Вечерней Москвы».