Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Медведев заявил, что российская армия должна стать больше

Араз Салехов
Политика
Медведев заявил, что российская армия должна стать больше
Фото: er.ru

В России необходимо увеличить численность вооруженных сил. Об этом в субботу, 25 марта, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

— Наша армия должна стать больше. И параметры ее численности объявлены — это не менее 1,5 миллиона человек, — цитирует политика РИА Новости.

В конце декабря 2022 года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в стране следует увеличить численность личного состава вооруженных сил до 1,5 миллиона человек, включая 695 тысяч контрактников.

В период с 2023-го по 2026 год Министерство обороны России проведет масштабные изменения в армии, в частности увеличив численность войск до 1,5 миллиона человек.

В Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста. Процесс перехода на новый стандарт призыва на срочную службу займет несколько лет и завершится в 2026 году. Главное об инициативе — в материале «Вечерней Москвы».

Дмитрий Медведев Армия Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Путин достойно ответил на «привет» из Гааги

Альбир Крганов
Альбир Крганов

Наступает время полного очищения: благословенный месяц Рамадан начался с заходом солнца 22 марта

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фантастические твари: «поуехавшие звезды» за границей никому не нужны

Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Трамп оказался неугоден для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Бережно храним истории героев: в Москве стартовал конкурс «Незабытые истории Победы»

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько

Чушь и фарисейство: почему никто на Западе никогда не ставил цели принести реальную демократию

Все мнения
О проекте