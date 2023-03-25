Сергей Собянин рассказал, как развитие районов на севере Москвы улучшило качество жизни 425 тысяч москвичей

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

На севере столицы идут активные работы по благоустройству пяти районов. Об этом в субботу, 25 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— За последние годы мы серьезно улучшили транспортную доступность, создали качественную городскую среду и развили социальную инфраструктуру, — рассказал глава города.

В частности, работы идут в Коптеве, Ховрине, Головинском, Войковском и Левобережном районах. По словам мэра столицы, меньше чем за 10 лет жители пяти районов получат 11 станций метро. Также специалисты реконструировали развязку МКАД с Ленинградским шоссе, написал Собянин в своем блоге.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что на севере столицы инвесторы возведут новые городские кварталы на участках бывших промышленных зон и неэффективно используемых территорий.

В середине марта мэр города рассказал о благоустройстве шести районов на западе столицы. По его словам, для удобства жителей там запустили более 50 новых маршрутов городского транспорта, а до конца года власти собираются завершить строительство Северного дублера Кутузовского проспекта.