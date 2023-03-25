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Сергей Собянин рассказал, как развитие районов на севере Москвы улучшило качество жизни 425 тысяч москвичей

Араз Салехов
Город
Сергей Собянин рассказал, как развитие районов на севере Москвы улучшило качество жизни 425 тысяч москвичей
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

На севере столицы идут активные работы по благоустройству пяти районов. Об этом в субботу, 25 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— За последние годы мы серьезно улучшили транспортную доступность, создали качественную городскую среду и развили социальную инфраструктуру, — рассказал глава города.

В частности, работы идут в Коптеве, Ховрине, Головинском, Войковском и Левобережном районах. По словам мэра столицы, меньше чем за 10 лет жители пяти районов получат 11 станций метро. Также специалисты реконструировали развязку МКАД с Ленинградским шоссе, написал Собянин в своем блоге.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что на севере столицы инвесторы возведут новые городские кварталы на участках бывших промышленных зон и неэффективно используемых территорий.

В середине марта мэр города рассказал о благоустройстве шести районов на западе столицы. По его словам, для удобства жителей там запустили более 50 новых маршрутов городского транспорта, а до конца года власти собираются завершить строительство Северного дублера Кутузовского проспекта.

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