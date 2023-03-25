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Пригожин заявил о помиловании пяти тысяч человек с окончанием контракта с ЧВК «Вагнер»

Араз Салехов
Политика
Пригожин заявил о помиловании пяти тысяч человек с окончанием контракта с ЧВК «Вагнер»
Фото: t.me/wagnernew

Свыше пяти тысяч бывших заключенных помиловали после окончания контракта с ЧВК «Вагнер» и работы в зоне спецоперации. Об этом в субботу, 25 марта, заявил основатель частной военной компании Евгений Пригожин.

— В настоящий момент закончило контракт с ЧВК «Вагнер» и вышло на свободу по помилованию более пяти тысяч человек, — сказал он.

Процент лиц, совершивших повторное преступление в течение месяца составил 0,31, что «в десять–двадцать раз меньше, чем стандартные показатели до СВО». По словам Пригожина, преступления совершают в отношении тех, кто выступают против действий РФ на Украине и «впрягаются за киевский режим», цитирует Telegram-канал его пресс-службы.

20 марта Пригожин заявил, что российские силы контролируют 70 процентов Артемовска. Он отметил, что продвижение ВС РФ продолжается.

Госдума 14 марта приняла поправки к закону относительно дискредитации участников специальной военной операции (СВО). Теперь наказание грозит не только за фейки об армии, но и о добровольцах. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».

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