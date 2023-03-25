Диетолог назвала семь способов уменьшить стресс за сутки

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Испытывать стресс время от времени — нормально, но если напряжение затянулось, стоит обратить внимание на факторы, которые его провоцируют, пишет британский таблоид The Sun. Стресс проявляется множеством психических и физических симптомов. Диетолог Ханна Брэй рассказала, как победить неприятные чувства всего за 24 часа, если предпринять несколько простых шагов.

Правильное питание

Выбирать сладости и рафинированные углеводы вместо сбалансированной еды в стрессовый период — распространенное явление, объяснила эксперт. Однако это лишь усугубляет ситуацию, так как вызывает скачки глюкозы в крови.

— Отказ от сладких напитков и закусок в пользу блюд, содержащих сложные углеводы и белок, — лучшее, что можно сделать, чтобы пережить сложные времена, — отметила врач.

Тренировки

Несмотря на утомление, люди с угнетенной психикой порою склонны изводить себя спортом, чтобы наконец расслабиться. Однако чрезмерные физические нагрузки во время сильного стресса могут принести больше вреда, чем пользы, предупредила доктор Брэй.

— Физические упражнения — это еще одно испытание для организма, которое активирует точно такие же физиологические реакции, как и психологическое давление, — отметила эксперт.

Она посоветовала выбирать легкую физическую активность: ходьбу, бег трусцой, плавание и йогу.

Внимание к кишечнику

Доказано, что стресс, наряду с бессонными ночами, злоупотреблением спиртным и продуктами с большим содержанием сахара, оказывает пагубное влияние на кишечную флору, объяснила специалист. Добавление в рацион живых бактерий поможет восстановить баланс кишечной флоры и улучшить иммунную функцию.

Короткие медитации

Человеку, угнетенному психически, очень сложно отключить поток терзающих его мыслей. Диетолог посоветовала ежедневно выделять 10 минут для глубокого дыхания и сосредоточения на успокоении ума.

— Попробуйте прогуляться по парку во время обеденного перерыва, загрузите приложение, которое предлагает короткие медитации на осознанность под руководством инструктора, сходите на занятия йогой или просто поприветствуйте солнце после пробуждения, — сказала она.

Больше фруктов и овощей

Когда организм испытывает стресс, у него повышается потребность в определенных питательных веществах. К ним относятся витамины группы В, витамин С, магний и калий.

Поэтому важно получать их больше с пищей. Доктор Брэй призвала есть больше овощей и фруктов. Особенно важны листовые зеленые овощи: их нужно есть каждый день.

Расслабление

В стремлении расслабиться не стоит прибегать к таким стимуляторам, как кофеин и алкоголь.

Кофеин усиливает выработку кортизола даже спустя несколько часов после его употребления, а алкоголь и наркотические вещества влияют на настроение, воздействуя на нейромедиаторы, и препятствуют усвоению важных питательных веществ.

Качественный сон

Качественный сон благотворно влияет на память, принятие решений и хорошее настроение.

— В идеале следует избегать использования телефонов, компьютеров и телевизоров по крайней мере за час до сна, — пояснила специалист.

Также она посоветовала не есть слишком поздно, придерживаться распорядка дня, просыпаться и засыпать в одно и то же время. А перед тем как лечь в кровать, читать любимую книгу или принимать ванну с морской солью.

Если есть ощущение, что стресс невозможно контролировать, важно обратиться за медицинской помощью.