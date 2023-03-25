Городские службы подготовились к ликвидации возможных подтоплений в Москве

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Городские службы Москвы готовы к ликвидации возможных временных скоплений воды. Об этом в субботу, 25 марта, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— К ликвидации возможных временных скоплений воды готовы бригады ГУП «Мосводосток». В отдельных низинных местах организовано постоянное дежурство бригад, — говорится в сообщении.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Как сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы», о временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы: ГУП «Мосводосток» — + 7 (495) 657-87-03; ГБУ «Гормост» — +7 (495) 632-58-46. 24 марта городские службы отработали более 50 обращений.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что столичные службы усилили контроль за тоннелями, причалами и набережными перед пропуском паводка. В местах возможных подтоплений дежурят специальные бригады на круглосуточной основе.

Также стало известно, что водохранилища, обеспечивающие водой столицу и ряд соседних городов Подмосковья, полностью готовы к началу паводка.