Диетолог назвала шесть ярких признаков того, что пора отказаться от сладкого

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Нет ничего плохого в том, чтобы время от времени наслаждаться сладостями, но избыточное употребление негативно скажется на здоровье. Об этом пишет британский таблоид The Sun. Диетолог и эксперт по спортивному питанию Джесс Хиллард назвала шесть признаков того, что человек ест слишком много сахара.

Повышенный аппетит

Усилившийся аппетит и чувство постоянно голода могут говорить о том, что нужно сократить потребление сахара.

— Организм быстро переваривает и усваивает сахар, вызывая резкий скачок уровня глюкозы в крови, поэтому постоянно хочется большего, — объяснила эксперт.

Сахар также активизирует выработку гормонов голода и действует противоположно тем гормонам, что его подавляют. Растет вероятность того, что человек потянется за новой порцией лакомства.

Перепады настроения

Изменения в настроении могут быть еще одним признаком того, что пора урезать количество любимых лакомств. Сахар часто способствует колебанию настроения из-за скачков глюкозы в крови.

— Также эти процессы в организме могут усугубить чувство тревоги и раздражения, — добавила она.

Вялость

У тех, кто злоупотребляет сахаром, мало энергии, несмотря на полноценный восьмичасовой сон.

— Доказано, что сахар вызывает усталость и апатию. Также он может снизить мотивацию к выполнению повседневных задач, сделать человека пассивным и неудовлетворенным, — пояснила специалист.

Плохая кожа

Сладости плохо сказываются на коже. Сахар повышает уровень инсулина в организме, что приводит тому, что кожа вырабатывает больше жира, закупориваются поры и фолликулы, появляются высыпания и воспаления.

Проблемы с зубами

Употребление чрезмерного количества сахара может вызвать кариес, изменение цвета зубов и неприятный запах изо рта.

— Сахар разрушает зубную эмаль, вызывает кариес и несвежее дыхание. В некоторых случаях грозит болезнями десен, — предупредила эксперт.

Проблемы с кишечником

Сладкоежки рискуют испытывать неприятные симптомы, связанные с плохим состоянием кишечника, такие как спазмы или боли в животе.

— Сахар часто может раздражать кишечник и уничтожать полезные бактерии в желудке. Причиной часто являются обработанные пищевые продукты, так как люди могут игнорировать или даже не учитывать содержание сахара в пище, которую они потребляют, — пояснила врач.