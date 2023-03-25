Более 20 поликлиник на юге Москвы отремонтируют в 2023 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В 2023 году на юге столицы планируют завершить капитальный ремонт 21 здания городских поликлиник. Об этом в субботу, 25 марта, рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Денис Лебедев.

— В ходе капитального ремонта обращают внимание на каждую часть здания, начиная от укрепления элементов конструкций и заканчивая обновлением кровли. Кроме того, наряду с отделочными работами создается безбарьерная среда для передвижения маломобильных граждан, — сказал он.

Лебедев добавил, что кабинеты врачей оборудуют современной медицинской техникой и эргономичной мебелью. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, капитальный ремонт проведут в двух смешанных поликлиниках, 13 взрослых и шести детских.

Также Лебедев рассказал, что на западе столицы в этом году закончится ремонт 14 поликлиник, расположенных в Фили-Давыдкове, Филевском Парке, Очаково-Матвеевском и Крылатском, а также в Кунцеве, Внукове, Раменках, Дорогомилове, Ново-Переделкине и Тропарево-Никулине.

Стало известно о появлении новейших медицинских технологий в филиале № 2 городской поликлиники № 214. Установка такой техники даст возможность расширить диагностические возможности поликлиники и повысить качество оказания медицинской помощи.