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FT: Евросоюз подталкивает Си Цзиньпина к переговорам с Зеленским

Араз Салехов
В мире
FT: Евросоюз подталкивает Си Цзиньпина к переговорам с Зеленским
Фото: shutterstock

Европейский союз подталкивает председателя КНР Си Цзиньпина к проведению переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновника ЕС.

— ЕС подталкивает Си Цзиньпина к переговорам с Зеленским, — говорится в сообщении.

Представители Союза настаивают на том, чтобы Китай взаимодействовал не только с Россией, но и с Украиной, цитирует сообщение rg.ru.

Накануне советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк рассказал, что телефонный разговор Зеленского и Си Цзиньпина может не состояться из-за определенных сложностей в его организации. По его словам, китайские власти еще не определились, хотят ли они взять на себя ответственность за вопрос урегулирования украинского конфликта или все-таки держаться в стороне.

13 марта издание Wall Street Journal сообщило, что после визита в Россию председатель КНР хочет провести онлайн-встречу с украинским лидером. В случае, если беседа состоится, она станет первым разговором лидеров Украины и Китая с февраля прошлого года.

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