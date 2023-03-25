Невролог Гайфутдинов перечислил факторы, которые ускоряют старение мозга
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Международная группа ученых выяснила, что даже одна бессонная ночь способна вызвать у человека преждевременное старение мозга. Какие еще факторы могут ускорить этот процесс, «Вечерняя Москва» узнала у невролога Рустема Гайфутдинова.
По словам врача, спровоцировать физиологическое старение мозга может множество факторов.
— Зачастую негативные последствия возникают из-за проблем с лишним весом. Например, ожирение негативно сказывается на работе не только органов пищеварения, но и мозга, — рассказал Гайфутдинов.
Сильный стресс, негативные эмоции также способны нарушить работу некоторых важных функций мозга, а также повлиять на когнитивные способности человека.
— Гипергликемия, то есть увеличение содержания глюкозы в сыворотке крови, неблагоприятно влияет на нейронную систему человека, — отметил невролог.
Нарушение сна или его отсутствие фактически уничтожают головной мозг, подчеркнул врач.
— Нарушения циркадных ритмов вызывают тяжелые инфекционные заболевания и ускоряют процесс старения организма, в том числе головного мозга, — предупредил Гайфутдинов.
Избежать быстрого старения мозга можно только при нормализации режима сна и ведения активного образа жизни, добавил специалист.