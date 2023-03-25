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Невролог Гайфутдинов перечислил факторы, которые ускоряют старение мозга

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Невролог Гайфутдинов перечислил факторы, которые ускоряют старение мозга
Фото: Pexels

Международная группа ученых выяснила, что даже одна бессонная ночь способна вызвать у человека преждевременное старение мозга. Какие еще факторы могут ускорить этот процесс, «Вечерняя Москва» узнала у невролога Рустема Гайфутдинова.

По словам врача, спровоцировать физиологическое старение мозга может множество факторов.

— Зачастую негативные последствия возникают из-за проблем с лишним весом. Например, ожирение негативно сказывается на работе не только органов пищеварения, но и мозга, — рассказал Гайфутдинов.

Сильный стресс, негативные эмоции также способны нарушить работу некоторых важных функций мозга, а также повлиять на когнитивные способности человека.

— Гипергликемия, то есть увеличение содержания глюкозы в сыворотке крови, неблагоприятно влияет на нейронную систему человека, — отметил невролог.

Нарушение сна или его отсутствие фактически уничтожают головной мозг, подчеркнул врач.

— Нарушения циркадных ритмов вызывают тяжелые инфекционные заболевания и ускоряют процесс старения организма, в том числе головного мозга, — предупредил Гайфутдинов.

Избежать быстрого старения мозга можно только при нормализации режима сна и ведения активного образа жизни, добавил специалист.

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