Леус предупредил о высоком половодье на реках Московского региона

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В столичном регионе ожидается высокое половодье. Об этом в субботу, 25 марта, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— В Москве на сегодняшний момент уже выпало 42 миллиметра осадков, что составляет 108 процентов от положенного по климату за месяц. В такой ситуации с 25 по 28 марта 2023 года увеличится интенсивность подъема уровня воды, что приведет к формированию на малых и средних реках Московской области опасного явления — высокого половодья, — сказал он.

Леус в своем Telegram-канале отметил, что на 08:24 уровень воды в реках региона за сутки поднялся от трех до 131 сантиметра. Кроме того, в ближайшее время вода может подняться на 1–2 метра. Могут оказаться затопленными некапитальные сооружения и участки дорог.

Также стало известно, что городские службы Москвы готовы к ликвидации возможных временных скоплений воды. О временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы: ГУП «Мосводосток» — + 7 (495) 657-87-03; ГБУ «Гормост» — +7 (495) 632-58-46.

При этом водохранилища, обеспечивающие водой столицу и ряд соседних городов Подмосковья, полностью готовы к началу паводка.