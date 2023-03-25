Что изменится для покупателей Leroy Merlin после смены владельцев

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Французская компания Leroy Merlin в скором времени полностью перейдет в руки новых владельцев в России. Подробнее о том, что теперь изменится для потребителей товаров строительной сети, — в материале «Вечерней Москвы».

Ранее французская группа ADEO, владеющая Leroy Merlin, сообщила, что намерена передать управление своей российской «дочкой» локальному менеджменту. В Минпромторге отметили, что это «цивилизованное и разумное решение».

Опрошенные «ВМ» эксперты полагают, что изменения носят сугубо формальный характер и почти никак не коснутся клиентов Leroy Merlin.

— Не могу сказать, что эта новость как-то повлияла на торговую сеть. Процессы в магазинах отлаживаются, новые задачи все так же ставятся, — заявил «ВМ» партнер Leroy Merlin в сфере услуг, пожелавший сохранить анонимность.

Эксперт в области строительства и ремонтов Лев Халатов полагает, что передача активов произойдет внутри компании, то есть де-факто управлять российской сетью будут те же люди, что и до оформления сделки.

— На партнерах Leroy Merlin и простых покупателях это, скорее всего, никак не отразится, — сказал он.

Оба собеседника «ВМ» считают, что «передача контроля» над компанией также не повлияет на цены товаров. В этом смысле большее значение имеет курс рубля, так как доля импортных товаров в Leroy Merlin существенна. При этом, как отмечает Халатов, в настоящее время строительная сеть нацелена на «взаимозамещение внутри страны».

— В последние 3–4 месяца российский Leroy Merlin все больше ориентируется на местных производителей, которые могли бы им поставлять продукцию, — говорит он. — То есть они дают развиваться малым предприятиям.

Первый магазин Leroy Merlin в России был открыт в подмосковных Мытищах в 2004 году. На данный момент сеть насчитывает 111 строительных гипермаркетов в 65 городах нашей страны. Штат сотрудников составляет 45 тысяч человек.