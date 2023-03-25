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Бесплатные экскурсии представят в Музее Победы в День работника культуры

Араз Салехов
Город
Бесплатные экскурсии представят в Музее Победы в День работника культуры
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы в субботу, 25 марта, проведет бесплатные экскурсии по масштабной экспозиции «Подвиг Народа». Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Мероприятия приурочены ко Дню работника культуры. Программы начнутся в 15:00 и 17:00.

— В исторически точно воссозданных декорациях гости буквально погрузятся в события прошлого и узнают, как жила культура в те грозные годы. Гид расскажет, как актеры, певцы, артисты балета, режиссеры, сценаристы, музыканты, писатели своим творчеством вдохновляли на победу советских людей, — говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников культуры с профессиональным праздником. Он напомнил, что в городе действует свыше 10 тысяч театров, музеев, библиотек, парков, кинотеатров и концертных залов. Горожане могут посетить премьеры, редкие выставки, литературные вечера, концерты, яркие фестивали и культурные акции.

Помимо этого, во Всемирный день театра Музей Победы организует онлайн-программу, в рамках которой 27 марта все желающие смогут ознакомиться с уникальными экспонатами.

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