Минобороны: Армия России уничтожила более 155 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Фото: Минобороны РФ

Подразделения Вооруженных сил России на Донецком направлении ликвидировали свыше 155 бойцов личного состава украинской армии. Об этом в субботу, 25 марта, сообщил официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, российские военнослужащие за минувшие сутки уничтожили три бронированные машины и гаубицу Д-30 противника, передает Telegram-канал Минобороны.

Армия России также уничтожила ангар с беспилотными летательными аппаратами ВСУ в Одесской области. Кроме того, было нанесено поражение складу с боеприпасами, принадлежащему подразделениям наемников «Иностранный легион».

Президент Украины Владимир Зеленский недавно признался, что на данный момент ВСУ пока не могут начать контрнаступление на восточном направлении из-за нехватки вооружения. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертом и выяснила, действительно ли у ВСУ сложилась тяжелая ситуация с оружием.