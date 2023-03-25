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The Telegraph: ЕС изучает вопрос санкций против стран Центральной Азии за помощь России

Евгений Жуков
В мире
The Telegraph: ЕС изучает вопрос санкций против стран Центральной Азии за помощь России
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Руководство ЕС обсуждает возможность введения торговых ограничений в адрес стран Центральной Азии, которые якобы помогают России обходить санкции Запада. Об этом в субботу, 25 марта, сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на внутренний документ ЕС.

— Оказание материальной поддержки российским Вооруженным силам и оборонно-промышленному комплексу будет иметь серьезные последствия, которые отразятся на их доступе в рынку ЕС, — говорится в документе.

Кроме того, в тексте сказано о намерении ЕС «подать четкий сигнал физическим и юридическим лицам в третьих странах». Авторы материала пишут, что ограничения на доступ к единому рынку ЕС могут быть введены против любого государства, компании, организации или частного лица при наличии соответствующих свидетельств участия в реэкспорте в Россию оборудования и товаров, на которые распространяются рестрикции.

Однако сперва в ЕС планируют по дипломатическим каналам предупредить руководства стран из этого региона о возможных последствиях нарушения санкционного режима, передает ТАСС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что 11-й пакет антироссийских санкций будет включать меры против обхода действующих ограничений.

Что может войти в новый пакет и как именно ЕС намерен бороться с обходом санкций, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

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