Скрытая угроза: десять худших соусов для тех, кто мечтает похудеть
Большинство людей не видят ничего плохого в том, чтобы добавить в блюда майонез или кетчуп. Диетолог Ро Хантрисс объяснила, что эти заправки — источники лишних калорий, которые часто не учитываются худеющими. Они — настоящие враги в погоне за идеальной фигурой, пишет британский таблоид The Sun.
Люди, которые пытаются сбросить лишний вес, часто рассматривают пищевые компоненты блюда, не принимая во внимание дополнительные соусы и приправы.
— В некоторых соусах может быть много жира или сахара. Они сразу добавляют блюду калорий, на которые не обращает внимание человек, — пояснила эксперт.
Диетолог назвала десять наиболее вредных соусов и указала калорийность на столовую ложку:
- Майонез (94 калории);
- Заправка для салата «Цезарь» (85 калорий);
- Заправка «Ранчо» (73 калории);
- Соус «Тартар» (63 калории);
- «Сальса» (36 калорий);
- Соус «Барбекю» (29 калорий);
- Сырный соус (28 калорий);
- Кетчуп (19 калорий);
- Сладкий соус чили (15 калорий).
Выбирая спреды и соусы, нужно остановиться на нежирных вариантах и употреблять их в небольших количествах. Также стоит уменьшить размер порций: для этого можно есть из мисок и тарелок небольшого размера.
Чтобы не переедать, следует избегать отвлекающих факторов во время еды, поэтому нельзя поглощать пищу за просмотром телевизора. Также вдобавок к каждому блюду нужно есть как минимум две порции овощей.
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