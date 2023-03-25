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Приметы и советы

Скрытая угроза: десять худших соусов для тех, кто мечтает похудеть

Ника Комкова
Общество
Скрытая угроза: десять худших соусов для тех, кто мечтает похудеть
Фото: shutterstock

Большинство людей не видят ничего плохого в том, чтобы добавить в блюда майонез или кетчуп. Диетолог Ро Хантрисс объяснила, что эти заправки — источники лишних калорий, которые часто не учитываются худеющими. Они — настоящие враги в погоне за идеальной фигурой, пишет британский таблоид The Sun.

Люди, которые пытаются сбросить лишний вес, часто рассматривают пищевые компоненты блюда, не принимая во внимание дополнительные соусы и приправы.

— В некоторых соусах может быть много жира или сахара. Они сразу добавляют блюду калорий, на которые не обращает внимание человек, — пояснила эксперт.

Диетолог назвала десять наиболее вредных соусов и указала калорийность на столовую ложку:

  • Майонез (94 калории);
  • Заправка для салата «Цезарь» (85 калорий);
  • Заправка «Ранчо» (73 калории);
  • Соус «Тартар» (63 калории);
  • «Сальса» (36 калорий);
  • Соус «Барбекю» (29 калорий);
  • Сырный соус (28 калорий);
  • Кетчуп (19 калорий);
  • Сладкий соус чили (15 калорий).

Выбирая спреды и соусы, нужно остановиться на нежирных вариантах и употреблять их в небольших количествах. Также стоит уменьшить размер порций: для этого можно есть из мисок и тарелок небольшого размера.

Чтобы не переедать, следует избегать отвлекающих факторов во время еды, поэтому нельзя поглощать пищу за просмотром телевизора. Также вдобавок к каждому блюду нужно есть как минимум две порции овощей.

А эндокринолог Наталья Лазуренко в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, почему опасно запивать пищу холодной водой.

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