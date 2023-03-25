Олланд рассказал, почему не удалось предотвратить конфликт на Украине

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Франция и Германия старались предотвратить конфликт на Украине, однако сделать этого не удалось, поскольку президент РФ Владимир Путин до начала спецоперации не верил в возможность сильного ответа со стороны западных государств. Об этом заявил экс-президент Франции Франсуа Олланд в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

— Чтобы предотвратить войну, необходимо установить баланс сил. Необходимо четко понимать, что в случае вторжения последует очень сильная ответная реакция. Путин в это не верил, — заявил Олланд.

Он также добавил, что в то время Запад не понял намерений главы российского государства, который считал, что разногласия внутри Евросоюза и «политическая слабость» объединения приведут к мягкой реакции на спецоперацию на Украине. Руководство ФРГ считало, что оно в состоянии «удержать Путина от военных действий», и это было очевидно, считает Олланд.

— Обычно поставщик ведет себя корректно, в противном случае он теряет клиента, — сказал французский политик, имея в виду поставки энергоресурсов.

Олланд заявил также, что Западу стоило заранее остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», а зарубежным компаниям — покинуть российский рынок, говорится в статье.

В конце прошлого года Олланд заявил, что Минские соглашения дали Украине время, чтобы укрепить военные мощности страны. По его мнению, экс-канцлер Германии Ангела Меркель была права, когда говорила о «драгоценном времени» для Украины, которое подарили ей Минские соглашения.