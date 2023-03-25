Почти 70 процентов жителей Москвы предпочитают начинать рабочий день сразу с дел

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Обычно все люди начинают рабочий день по-разному: кто-то сразу приступает к выполнению рабочих задач, а кому-то необходимо время побыть в одиночестве, чтобы спокойно подготовить себя к рабочему процессу. Какие типы сотрудников преобладают в Москве, выясняли в ходе исследования аналитики «Авито Работы».

Так, было выяснено, что 67 процентов москвичей предпочитают приступать к работе сразу после начала рабочего дня, не откладывая ее на более поздний срок. При этом 69 процентов респондентов сначала составляют планы на день, а только потом переключаются на выполнение целей.

Одной из основных задач работодателей является создание комфортных условий труда для сотрудников и оптимизация их производительности. Для этого используются разные инструменты, в том числе плавающее начало рабочего дня.

В этом случае сотрудники начинают работать в тот период, когда находятся на пике работоспособности и могут сразу приступить к трудовым обязанностям.

По словам управляющего директора сервиса «Авито Работы» Артема Кумпеля, работоспособность разных людей в течение суток может существенно отличаться, поэтому многие работодатели зачастую идут навстречу сотрудникам в этом вопросе.

— Такой подход позволяет избежать длительного включения в рабочий процесс. Мы наблюдаем, что эта практика приживается в компаниях. Из большого выбора вакансий с разными графиками на «Авито Работе» кандидаты активнее откликаются на те, где предусмотрено плавающее начало дня, — пояснил Кумпель.

Например, в утренние часы активность людей сильно различается. Так, 38 процентов опрошенных в столице людей ответили, что посвящают их занятиям спортом или общению с друзьями. При этом для 42 процентов людей утро является отличной возможность побыть в уединении.

Аналитики также выяснили, как граждане России относятся к работе во время отпуска. По результатам исследования аналитического центра «Авито Работа», больше половины людей (53 процента) считают работу во время отдыха недопустимой. Треть респондентов в отпуске не проверяет рабочую почту и сообщения, 19 процентов не отвечают на рабочие звонки.